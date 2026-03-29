La fiebre del Mundial 2026 llega a los Labubu: dónde comprar la colaboración de The Monsters con la FIFA

Además de un Labubu conmemorativo, la colección incluye vasos, lámparas, minibolsas y un “Aficionado” para abrir botellas

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cuándo sale la colección de Labubu con la FIFA?

Aunque Pop Mart no ha indicado si la colección es limitada, mediante su cuenta de Instagram sugieren entrar al sitio web para checar la disponibilidad.

Los precios de los artículos van desde los 329 pesos por un vaso, hasta los tres mil 689 por el Labubu de la FIFA.

¿Qué ciudades son sedes de los partidos del Mundial 2026?

La colección se estrena de cara al Mundial de Futbol 2026, el cual, por primera vez se celebrará en tres países: México, Estados Unidos y Canadá, del 11 de junio al 19 de julio.

Las ciudades en las que se realizarán los partidos del Mundial son:

México:

Canadá:

Vancouver

Toronto

Estados Unidos: