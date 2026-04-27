La guerra de los clones: El duelo entre Silicon Valley y el Dragón Rojo

Elon Musk sacrifica sus autos estrella para dar vida al robot Optimus, pero China ya domina el mercado de humanoides. La carrera no es sólo tecnológica, sino por ver quién controlará la fuerza laboral del futuro

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Esa combinación de hardware avanzado con software inteligente es lo que, a su juicio, está acercando a los androides a un comportamiento más humano.

Sin embargo, el avance no es exclusivo de Estados Unidos. China ha ganado terreno con múltiples empresas desarrollando sus propias versiones de androides, con una ventaja en costos que podría acelerar su adopción.

Le siguieron Unitree y UBTECH, cuyas sedes se encuentran en Hangzhou y Shenzhen, respectivamente, con envíos de cuatro mil 200 y mil unidades cada una.

“Es una competencia directa entre ambas potencias”, señaló Guerra al referirse a los desarrollos entre Estados Unidos y China, aunque advirtió que el liderazgo puede cambiar rápidamente conforme evolucionen los desarrollos.

Las grandes potencias trabajan en lo que se vislumbra como el siguiente gran avance en la tecnología, después de los vehículos eléctricos y los drones.

Una disputa gradual

“El primero que lo logre va a captar mucho mercado, pero los demás podrán alcanzarlo o superarlo en poco tiempo”, refirió Guerra.

En el corto plazo, el despliegue de estos robots se concentrará en la industria, donde las condiciones controladas facilitan su operación.

Distintas compañías de manufactura ya trabajan con robots cada vez mejor desarrollados para labores en plantas, y se espera que los humanoides, incluso, puedan aportar en tareas que hacen hoy en día algunos empleados.

Guerra prevé que su uso en hogares, como asistentes personales o cuidadores, aún enfrentará retos técnicos y regulatorios.

“No es lo mismo operar en una fábrica que en una casa, donde cada entorno es distinto y las decisiones pueden implicar riesgos”, advirtió.

Entre los desafíos pendientes menciona la necesidad de establecer marcos legales que definan responsabilidades en caso de fallas o accidentes, un tema que todavía no está resuelto.

Aun así, consideró que la adopción doméstica no está lejana: “En menos de 10 años podríamos verlos como algo común, aunque su expansión global tomará más tiempo”, apuntó.

Pero el desarrollo de robots también tiene implicaciones en otros ámbitos, como el militar y el espacial.

México avanza en la materia

A través de competencias como FIRST Global Challenge, estudiantes de nivel medio superior desarrollan robots capaces de realizar tareas complejas de manera autónoma, como identificar objetos y calcular trayectorias mediante visión artificial.

“Si los alumnos ya están haciendo esto, el siguiente paso es que participen en la industria que desarrolla estas tecnologías”, afirmó Francisco Guerra.

Si bien México no forma parte hoy de la carrera por los androides, el académico consideró que el potencial está en la formación de capital humano y en la posibilidad de que, en el futuro, surjan empresas nacionales que incursionen en el sector.

Por ahora, la competencia global avanza y redefine los límites de lo que, hasta hace poco, parecía exclusivo de la ciencia ficción.