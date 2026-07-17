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Tendenciasviernes, 17 de julio de 2026

La historia de acoso que inspiró a Blondie para escribir “One Way Or Another”, canción que impulsa un movimiento de mujeres en TikTok

La canción de Blondie comenzó a tomar fuerza en los videos de mujeres que buscan informar sobre los derechos conquistados por el género femenino a lo largo de los años

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Por qué “One Way Or Another” es popular en TikTok casi 50 años depués?

¿Cuál es la historia de Debbie Harry?

Ali Rodriguez Rios
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