La historia de acoso que inspiró a Blondie para escribir “One Way Or Another”, canción que impulsa un movimiento de mujeres en TikTok
La canción de Blondie comenzó a tomar fuerza en los videos de mujeres que buscan informar sobre los derechos conquistados por el género femenino a lo largo de los años
Ali Rodríguez / El Sol de México
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