¿La IA es un aliado verde o un caballo de Troya de carbono?

Esta tecnología consume una fortuna en energía, pero ahora parece ser la única herramienta que podría jubilar a los combustibles fósiles

Juan Luis Ramos / El Sol de México

Según la IEA, el petróleo sigue siendo un componente relevante dentro de la matriz energética en los países asiáticos.

Esta dinámica ha mantenido elevada la necesidad de combustibles fósiles en general, incluido el petróleo, aunque con una tendencia gradual hacia su sustitución por fuentes menos intensivas en carbono.

El documento de la IEA señala que una de las principales contribuciones de la IA se encuentra en la planeación y operación de proyectos de energía renovable.

No es la panacea

Estos centros están impulsando un aumento significativo en la demanda de electricidad ya que, a nivel global, representan actualmente alrededor de 1.5 por ciento del consumo eléctrico, pero se prevé que esta cifra se duplique hacia 2030.

El reto radica en equilibrar ambos aspectos mediante políticas públicas y estrategias de inversión que prioricen el uso de energías limpias.

Cerca de seis de cada diez chips a nivel mundial se fabrican en esta zona, lo que refuerza su papel como eje de la revolución digital y energética.

La transición energética en Asia Oriental no sólo dependerá de la expansión de las energías renovables, sino también de la capacidad de integrar tecnologías inteligentes que optimicen su funcionamiento.

La experiencia de Asia Oriental podría, en este sentido, marcar la pauta para otras regiones del mundo que enfrentan desafíos similares en su camino hacia la transición energética.

A este panorama se suma otro elemento central: la innovación tecnológica en el sector energético impulsada por la IA.

No obstante, el documento también advierte que el despliegue masivo de IA requiere una planificación cuidadosa para evitar cuellos de botella en la infraestructura eléctrica.