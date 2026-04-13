¿La IA es un aliado verde o un caballo de Troya de carbono?

Según la IEA, el petróleo sigue siendo un componente relevante dentro de la matriz energética en los países asiáticos.
Esta dinámica ha mantenido elevada la necesidad de combustibles fósiles en general, incluido el petróleo, aunque con una tendencia gradual hacia su sustitución por fuentes menos intensivas en carbono.
El documento de la IEA señala que una de las principales contribuciones de la IA se encuentra en la planeación y operación de proyectos de energía renovable.
No es la panacea
Estos centros están impulsando un aumento significativo en la demanda de electricidad ya que, a nivel global, representan actualmente alrededor de 1.5 por ciento del consumo eléctrico, pero se prevé que esta cifra se duplique hacia 2030.
El reto radica en equilibrar ambos aspectos mediante políticas públicas y estrategias de inversión que prioricen el uso de energías limpias.
Cerca de seis de cada diez chips a nivel mundial se fabrican en esta zona, lo que refuerza su papel como eje de la revolución digitaly energética.
La transición energética en Asia Oriental no sólo dependerá de la expansión de las energías renovables, sino también de la capacidad de integrar tecnologías inteligentes que optimicen su funcionamiento.
La experiencia de Asia Oriental podría, en este sentido, marcar la pauta para otras regiones del mundo que enfrentan desafíos similares en su camino hacia la transición energética.
A este panorama se suma otro elemento central: la innovación tecnológica en el sector energético impulsada por la IA.
No obstante, el documento también advierte que el despliegue masivo de IA requiere una planificación cuidadosa para evitar cuellos de botella en la infraestructura eléctrica.
Lainteligencia artificial (IA) se perfila como una herramienta decisiva para acelerar la transición energética y reducir la dependencia de los combustibles fósiles en Asia, una región donde el carbón y el gas siguen dominando entre el 58 y 60 por ciento de la generación eléctrica.
En un contexto marcado por la urgencia climática, la rápida digitalización y, recientemente, la falta de distribución de petróleo por la guerra en Medio Oriente, el uso estratégico de esta tecnología podría redefinir la forma en que se produce, distribuye y consume la energía, de acuerdo con el más reciente análisis de la Agencia Internacional de Energía (IEA).
El informe asegura que la IA no sólo representa una innovación tecnológica, sino un catalizador para transformar sistemas energéticos complejos que enfrentan el desafío de integrar fuentes renovables intermitentes, como la solar y la eólica.
En Asia Oriental —que incluye economías clave como China, Japón y Corea— este reto es particularmente relevante, ya que la región combina una alta dependencia de combustibles fósiles con ambiciosas metas de descarbonización.
En las últimas semanas, los gobiernos de Japón, Corea del Sur y China han tomado medidas como el uso de reservas petroleras debido a la guerra en Oriente Medio, lo que llevó a Irán a bloquear el paso de buques petroleros por el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte relevante del crudo que importan estos países orientales.
En este escenario, la IA emerge como una solución para gestionar la creciente complejidad de los sistemas eléctricos. A medida que aumenta la participación de energías renovables variables, se vuelve indispensable contar con herramientas capaces de anticipar cambios en la generación y la demanda.
La IA permitemejorar la precisión de los pronósticos meteorológicos y energéticos, optimizar la operación de plantas y redes, y reducir costos operativos, facilitando así la integración de estas fuentes limpias en la matriz energética.
El uso de petróleo en la generación de energía suele concentrarse en aplicaciones específicas, como plantas de respaldo o en sistemas eléctricos aislados, donde su flexibilidad y disponibilidad inmediata resultan útiles para cubrir picos de demanda o contingencias en el suministro.
En términos de demanda energética, los países de Asia Oriental continúan registrando un crecimiento sostenido impulsado por la expansión económica, la industrialización y el aumento del consumo eléctrico asociado a la digitalización, incluidos los centros de datos.
Desde las etapas iniciales, como la selección de sitios y la obtención de permisos, hasta la operación y mantenimiento, los sistemas inteligentes pueden analizar grandes volúmenes de datos para identificar las condiciones óptimas de instalación y maximizar la eficiencia de generación, lo que resulta crucial en un entorno donde la variabilidad del clima impacta directamente la producción energética.
Además, la IA permite realizar pronósticos más detallados sobre la generación de energía solar y eólica, lo que reduce la incertidumbre y mejora la estabilidad del sistema eléctrico. Esta capacidad es especialmente valiosa en Asia Oriental, donde el crecimiento de las energías limpias avanza a ritmos distintos entre países, pero con un objetivo común de alcanzar emisiones netas cero en las próximas décadas.
La eficiencia energética en el consumo final es otro de los frentes donde la IA puede marcar una diferencia significativa. En sectores como el industrial y el residencial, los sistemas inteligentes pueden ajustar el uso de energía en función de patrones de consumo, reduciendo desperdicios y mejorando la eficiencia global. Esta optimización contribuye directamente a disminuir la demanda de combustibles fósiles y, por ende, las emisiones de carbono.
De acuerdo con la IEA, el desarrollo de la IA también plantea desafíos importantes para el sistema energético, principalmente por el crecimiento acelerado de los centros de datos, una infraestructura esencial para el funcionamiento de esta tecnología.
En las grandes economías de Asia, esta tendencia es aún más pronunciada. La expansión de los centros de datos impulsados por IA se convertirá en uno de los principales motores del crecimiento de la demanda eléctrica en la región. Esto, dice el organismo, plantea la necesidad de garantizar que dicha demanda adicional sea cubierta con fuentes de baja emisión, para evitar que el avance tecnológico se traduzca en un aumento de la huella de carbono.
El informe subraya que existe una relación potencialmente sinérgica entre la IA y la transición energética. Por un lado, la tecnología incrementa el consumo de electricidad y, por otro, ofrece herramientas para hacer el sistema energético más eficiente, flexible y sostenible.
En ese sentido, la coordinación entre gobiernos, empresas tecnológicas y el sector energético será determinante. La planificación adecuada de infraestructura, la integración de fuentes renovables y el desarrollo de marcos regulatorios que fomenten el uso eficiente de la energía son elementos clave para aprovechar el potencial de la IA sin comprometer los objetivos climáticos.
Asia Oriental ocupa una posición estratégica en esta transformación. La región no solo es un actor central en la transición energética, sino también en la cadena global de suministro de tecnología, particularmente en la producción de semiconductores, esenciales para el desarrollo de sistemas de IA.
A medida que los países de la región avanzan hacia sus metas de neutralidad de carbono, la adopción de IA podría acelerar significativamente el proceso, siempre que se implementen políticas que alineen el crecimiento tecnológico con la sostenibilidad.
En un entorno global donde la descarbonización es una prioridad, la IA se posiciona como una herramienta indispensable debido a su capacidad para transformar sistemas energéticos complejos, lo que la convierte en un aliado clave para reducir la dependencia de combustibles fósiles y avanzar hacia un modelo más limpio, eficiente y resiliente.
El informe de la IEA destaca que los sistemas inteligentes no solo optimizan procesos existentes, sino que también facilitan el desarrollo de nuevas soluciones, como baterías más eficientes y tecnologías emergentes para el almacenamiento de energía. Estas innovaciones son fundamentales para resolver uno de los principales obstáculos de las energías renovables: su intermitencia.
Asimismo, el almacenamiento energético juega un papel crítico para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico cuando la generación renovable no está disponible. La IA puede acelerar el diseño y la mejora de estos sistemas al analizar grandes volúmenes de datos y simular escenarios que permitan optimizar su rendimiento. Esto abre la puerta a una mayor penetración de energías limpias sin comprometer la confiabilidad del suministro.
La concentración geográfica de centros de datos puede generar presiones significativas en las redes locales, lo que obliga a reforzar la capacidad de transmisión y distribución, así como a mejorar la coordinación entre actores del sector.
No es sólo una herramienta tecnológica más, dice la IEA, sino un elemento estructural en la transformación del sistema energético. En una región como Asia, donde la dependencia de combustibles fósiles sigue siendo elevada, su implementación efectiva podría marcar la diferencia entre una transición lenta y una acelerada, con impactos directos en la reducción de emisiones y en la seguridad energética.