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Ali Rodríguez / El Sol de México

Las similitudes entre ”La Oficina” y la vida godín

En algunas oficinas llevan mariachi y en otras también eligen música de banda, pero en todas parece ser otro día laboral normal.

Las trabajadoras y trabajadores también se identificaron con el momento en que los empleadores intentan mejorar la salud del equipo, invitándolos a actividades físicas.

De igual manera, una situación que supera a la fición es cuando alguien comienza a cantar y alguien más le sigue, hasta que de pronto son más de dos personas entonando la misma letra. Este caso aplica para cualquier esta de ánimo.

De hecho, muchos también resaltaron que las acciones románticas de las parejas de los compañeros de trabajo pueden resultar en declaraciones públicas en las oficinas.