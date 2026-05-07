¿La “ola” en los estadios se inventó en México? Así fue el origen de esta expresión colectiva
Este icónico movimiento en las tribunas se convirtió en un clásico del futbol desde la década de los 80, no solo en México, sino en en el mundo
Samantha Laurent
¿Dónde y quién inventó la “ola”?
Un símbolo de pasión adoptado por la afición mexicana
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