elsoldemexico
Tendenciasjueves, 7 de mayo de 2026

¿La “ola” en los estadios se inventó en México? Así fue el origen de esta expresión colectiva

Este icónico movimiento en las tribunas se convirtió en un clásico del futbol desde la década de los 80, no solo en México, sino en en el mundo

Síguenos en:whatsappgoogle

Samantha Laurent

¿Dónde y quién inventó la “ola”?

Un símbolo de pasión adoptado por la afición mexicana

Captura de pantalla 2026-03-03 a la(s) 4.12.34 p.m.
Samantha Laurent
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de agenda / Aquella guerra narcopolítica

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Buscan remediar crisis azucarera

image
Samuel García

El observador / Hacienda necesita un auditor… y no uno de cartón

image
Ricardo Monreal

La ansiedad del éxito instantáneo

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES