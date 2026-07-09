La revancha de Erling Haaland en el Mundial: la que vez que entrenó solo en el Manchester City al quedar fuera Noruega
Haaland se perfila como uno de los jugadores favoritos del Mundial 2026, pero en Qatar 2022 no tuvo la oportunidad de dar a conocer su gran futbol
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Por qué Erling Haaland no estuvo en el Mundial de Futbol de Qatar en 2022?
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