elsoldemexico
Tendenciasjueves, 9 de julio de 2026

La revancha de Erling Haaland en el Mundial: la que vez que entrenó solo en el Manchester City al quedar fuera Noruega

Haaland se perfila como uno de los jugadores favoritos del Mundial 2026, pero en Qatar 2022 no tuvo la oportunidad de dar a conocer su gran futbol

Síguenos en:whatsappgoogle

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Por qué Erling Haaland no estuvo en el Mundial de Futbol de Qatar en 2022?

Ali Rodriguez Rios
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / El Mayo y el sentido de orfandad

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Diversificar comercio hacia UE

image
Samuel García

El observador / La incertidumbre sí existe

a1154552-6c2c-4c57-a494-7856e1860862 - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Opinión 51

Alejandra Latapí / Periodismo débil, democracia frágil

LO+RECIENTE

horoscopelarge

Newsletter

¿Te quedas fuera de la conversación? Mandamos a tu correo el mejor resumen informativo.

CARTONES