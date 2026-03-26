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Tendenciasjueves, 26 de marzo de 2026

La Semana Santa llega a los videojuegos

Más allá de las procesiones y las reuniones familiares, los días de Pascua tienen su equivalente en el mundo gaming con eventos temáticos y títulos inspirados en la temporada

Nora Cifuentes

Semana Santa de 2026. Mientras el calendario avanza hacia esta celebración, el aire de las ciudades comienza a impregnarse de ese aroma inconfundible a incienso y azahar que precede al culto religioso y a los festejos históricos.

Las empresas conocen bien estos ritmos y aprovechan para lanzar novedades y contenidos temáticos de primavera. Así, las vacaciones de Pascua dejan de ser un simple descanso para convertirse en la oportunidad perfecta con la que incentivar las pequeñas compras digitales.

Las cofradías llegan al gaming

La conexión de los más jóvenes con los videojuegos durante estos días no se reduce solo al consumo. Más allá del negocio, ha surgido un fenómeno social que rompe con los prejuicios: las procesiones virtuales.

La Pascua también es digital

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