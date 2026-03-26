La Semana Santa llega a los videojuegos











Ciudad de Mexico , 26 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Crisol: Theater of Idols, uno de los éxitos gamer más recientes de Steam, se inspira en la Semana Santa / Foto: IGDB

Pero existe otro escenario donde la primavera y la Pascua se manifiestan con una intensidad similar, aunque bajo códigos distintos: los videojuegos.

Porque para la industria global del gaming este periodo ha dejado de ser un simple paréntesis de descanso o reflexión. El sector ha sabido transformar la festividad en una ventana comercial, convirtiendo el ocio digital en el verdadero protagonista de la temporada.

Se trata de una sencilla estrategia de negocio: con las aulas vacías, los adolescentes no sólo ganan tiempo libre, sino que a menudo cuentan con la “paga” o asignación económica que reciben en casa. Por otro lado, los adultos aficionados a los videojuegos tienen también días festivos en el trabajo.

En esta competencia por captar la atención y el bolsillo de los usuarios, los juegos gratuitos son los protagonistas. Y el caso de Epic Games con su popular ‘Fortnite’ es uno de los ejemplos más claros. Durante eventos especiales en estas fechas, la compañía anima a los jugadores ofreciendo recompensas como atuendos exclusivos.

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Aunque si hablamos de cifras grandes, el caso de Genshin Impact es todavía más llamativo. El título, creado por la empresa asiática miHoYo, ha sabido sacar todo el partido al modelo de negocio digital para disparar sus beneficios.

Según los datos de la plataforma de análisis AppMagic, este juego de rol ya ha superado los tres mil millones de dólares recaudados sólo a través de dispositivos móviles, un hito histórico en el gasto de los usuarios que demuestra el enorme potencial de este mercado.

Así, hay grupos de usuarios españoles y latinos que se organizan para recrear la Semana Santa dentro de estos mundos digitales. El ejemplo más conocido de esta tendencia es ‘Jartiland’, un servidor del popular Minecraft, creado por el youtuber Darío Fernández.

Eventos de temporada en Fortnite impulsan la participación con recompensas exclusivas durante Semana Santa. / Cortesía IGDB

Lo que nació en 2023 como un pequeño proyecto comunitario ha crecido hasta convertirse en un espacio donde unas cien personas participan a diario. En este peculiar mundo de bloques, un equipo de voluntarios se ha encargado de programar para recrear con todo detalle los Pasos, tanto de palio como de misterio.

Pero la experiencia no se queda solo en lo visual, sino que permite seguir de cerca cómo crece una institución religiosa desde cero. Los jugadores pueden ser testigos de toda esa evolución: desde que nace una pequeña hermandad de víspera, pasando por su etapa como asociación parroquial, hasta que finalmente logra consolidarse como cofradía.

De esta forma, cada participante cumple una función propia de la Semana Santa. Los usuarios asumen papeles como los de hermano mayor, capataz, nazareno o acólito, respetando la jerarquía de las cofradías reales.

Este nivel de detalle les ha permitido trasladar a la pantalla procesiones inspiradas en hermandades de Jerez, como la Paz de Fátima o el Transporte, y de Sevilla, donde no faltan nombres tan icónicos como las Tres Caídas de Triana, San Gonzalo o el Gran Poder.

Este entusiasmo digital también se extiende a otras plataformas, como Roblox. Uno de los servidores más conocidos, llamado ‘Semana Santa | Málaga’, cuenta con más de 35 Cofradías y Asociaciones recreadas.

Por otro lado, los videojuegos para móviles aprovechan la llegada de la primavera centrándose en su versión más clásica: la naturaleza y el florecimiento. Es el caso de Pokémon GO, el éxito de la desarrolladora Niantic, que celebra eventos de temporada cada primavera.

Dado que los usuarios tienen más tiempo libre en vacaciones, el juego ofrece ventajas para que sigan conectados, como el uso de incubadoras virtuales para los huevos de Pokémon, aprovechando además la llegada de criaturas inspiradas en las flores y la naturaleza.

Porque en la era digital, las tradiciones no mueren, sino que encuentran nuevas formas de existir. De hecho, uno de los videojuegos más famosos de los últimos años, ‘Blasphemous’ y su secuela, ‘Blasphemous II’ se inspiran directamente en la Semana Santa.

Y el reciente y exitoso ‘Crisol: Theater of Idols’ comparte una estética similar a estos. Aclamado por la crítica internacional y valorado positivamente por la mayoría de los usuarios, se trata de un videojuego español en el que las figuras propias de la Semana Santa cobran vida pero de una manera retorcida, oscura y aterradora.