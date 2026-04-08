Expertos de la UNAM señalan que algunos problemas de salud mental requieren de un diagnósito, que debe hacerse por una persona con formación profesional y ética

Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Por qué las persona recuerren a la IA?

Uno de los motivos por los que las personas pueden recurrir a la IA como “terapeuta”, Rodríguez Fuentes señala que resulta cómo ya que elimina la confrontación que implica el encuentro con otro ser humano.

La IA no introduce fricción, no confronta ni exige adapatación;se adapta al usuario. Por eso insert de manera ideal en una sociedad organizada por la lógica del consumo

En la IA, las personas también encuentran una herramienta que las acompaña en cualquier momento y suavisa las experiencias emocionales.

¿Cuáles son los límites de la IA?

El psicoanalista señala que la IA puede fomentar dependencia, aislamiento o retrasar la búsqueda de ayuda profesional.

“Aunque la IA puede aliviar, jamás elaborará una posición subjetiva profunda. No puede escuchar formaciones del inconsciente ni interpretar los equívoco del lenguaje”, explicó.

En casos en los que el paciente tiene problemas como depresión severa, el riesgo de utilizar IA se agrava porque la herramienta no puede brindar contención ni evaluar el riesgo que corre una persona.

El experto reitera que la IA no puede sustituir el encuentro con otro ser humano en un proceso terapeútico porque en este último caso es lo que permite a una persona trabajar sobre sí misma.