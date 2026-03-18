Las mercerías de Florencia que se resisten al olvido 

En el corazón de Florencia, Italia, mercerías como Quercioli & Lucherini o Samba, han dejado de ser simples depósitos de hilos para convertirse en bastiones de identidad

Marinieves Tejeda / El Sol de México

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Hablar de mercerías en la actualidad es hablar de un ecosistema mucho más amplio de lo que parece. Al igual que en la moda, aquí nada se destruye, todo se transforma. Para sobrevivir a la rapidez del mercado, estos negocios han tenido que encontrar una identidad propia.

Su crecimiento no responde a estrategias digitales ni a grandes campañas, sino a algo mucho más orgánico, el passaparola (de voz en voz); la experiencia se transmite invitando a nuevos clientes a descubrir el espacio.

“Si un cliente nos sube a su Instagram nos beneficia, pero yo no pagaría nunca un euro para escalar en Amazon”, explica Stefano Goggioli, actual propietario en exclusiva para El Sol de México.

Actualmente, se concentran en la ropa íntima de lana y seda fabricada en Italia y en esos calcetines de colores que terminan definiendo un look. Más que buscar volumen, buscan permanencia.



Al final, el mayor valor de estas mercerías es algo imposible de digitalizar. En un mundo de “usar y tirar”, estos espacios nos regalan la pausa necesaria para revalorizar lo artesanal, el oficio y la historia.



Es el momento donde la prisa se detiene frente al mostrador para entender lo que tenemos entre manos. Porque, en el fondo, estos negocios no venden sólo objetos, venden una relación de persona a persona que los algoritmos no pueden imitar.



Muchas veces, el cliente no entra buscando un producto, sino el apoyo y la experiencia de quien está al otro lado del mostrador. Esa atención personal, en tiempos de tanta inmediatez, es el verdadero lujo de nuestro armario.