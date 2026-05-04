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Tendenciaslunes, 4 de mayo de 2026

Latinos en Met Gala 2026: Bad Bunny se convierte en anciano, mientras Maluma y Rauw Alejandro brillan en la alfombra

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue de los latinos más destacados del evento gracias a las prótesis creadas por el maquillador Mike Marino

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Alma Hidalgo / El Sol de México

Bad Bunny
El cantante puertorriqueño Bad Bunny apareció vestido de anciano en la Met Gala 2026. - Foto: Getty Images via AFP
Bad Bunny
Bad Bunny lució un pelo canoso en la Met Gala 2026. - Foto: Getty Images via AFP
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Maluma
El cantante colombiano Maluma utilizó un diseño de Haider Ackerman para Tom Ford. - Foto: Getty Images via AFP
Maluma
Es la cuarta ocasión que Maluma pasa por la alfombra de la Met Gala. - Foto: AFP
Raw Alejandro
Rauw Alejandro sorprendió con un cabello rojo. - Foto: AFP
Raw Alejandro
Rauw Alejandro utilizó un diseño de Saint Laurent para la Met Gala 2026. - Foto: Getty Images via AFP

Los latinos en la Met Gala 2026

Alma Rosa Hidalgo
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