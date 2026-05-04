Latinos en Met Gala 2026: Bad Bunny se convierte en anciano, mientras Maluma y Rauw Alejandro brillan en la alfombra
El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue de los latinos más destacados del evento gracias a las prótesis creadas por el maquillador Mike Marino
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