LEGO anuncia set coleccionable de Shrek: cuándo saldrá y costo

Los nuevos sets de LEGO, dirigidos a chicos y grandes, cuentan con referencias directas al universo de Shrek

Daniel Montes de Oca

¿Cómo serán los sets de construcción de Shrek?

El set principal para mayores de 18 años, cuenta con figuras de Shrek, Burro y una minifigura del Gato con Botas. Además, se integraron detalles ocultos diseñados para ampliar la experiencia de construcción.

Mientras que el set LEGO BrickHeadz, incluye versiones de Shrek, Burro y Jengibre, con su característico diseño estilizado y la cabeza cuadrada.

La líder creativa de Grupo LEGO, Raquel Ojeda, se dijo orgullosa de formar parte del universo de Shrek en su 25 aniversario.

¿Cuándo saldrá y cuánto costará el set de Shrek?

La venta general está programada para el próximo 1 de junio, tanto en línea como en tiendas físicas.