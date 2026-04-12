Los Simpson invaden la CDMX: así será el Toy Fest 2026 con actividades e invitados espaciales

El evento contará con actividades en las que jóvenes y grandes podrán divertirse y poner a prueba sus conocimientos sobre el exitoso programa

Samantha Laurent

Lo que es mejor aún, la entrada será “gratuita”, pues no tendrás que dar efectivo, aunque sí deberás dar un gramo de ayuda para poder ingresar.

¿Cuándo y dónde será la edición Los Simpson de Toy Fest?

La cita será este domingo 12 de abril de 11:00 a 18:00 horas en el Centro de Convenciones Churubusco, ubicado en calzada de Tlalpan 1721 a unos pasos del Metro General Anaya.

El recinto abrirá sus puertas para todos los fans de la serie y también para aquellos que quieran conocer un poco más sobre este universo y divertirse un rato.

¿Cuánto costará la entrada?

Como se mencionó, no tendrás que pagar con dinero la entrada, pero para poder ingresar deberás dar a cambio un kilo de croquetas para mascota.

De esta forma, no solo los asistentes disfrutarán del evento, sino que también apoyarán a los albergues y a las organizaciones que tienen a su cuidado a perritos y gatos en situación de calle.

¿Qué habrá en el evento de Los Simpson?

Será todo un día lleno de actividades que te harán sentirte como un miembro más de Los Simpson, pues habrá cosas por hacer para personas de otras las edades: