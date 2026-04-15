Maison Margiela abre su archivo en un recorrido por China 

La casa de alta costura francesa presentó el proyecto Folders, que rinde tributo a piezas inéditas e icónicas que forman parte de su legado

Marinieves Tejeda / El Sol de México

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La segunda muestra llevó por título Anonymity, y fue montada del 7 al 12 de abril en el en el Zhengyici Peking Opera Theatre de Beijing.

La iniciativa se desarrolló en continuidad con la presentación de la colección otoño–invierno 2026, celebrada el 2 de abril en Shanghai, reforzando la idea de que el archivo no es pasado, sino proceso.

El recorrido concluyó con Bianchetto en las canchas de Badminton Hairun en Shenzhen del 11 al 12 de abril.

Esta exhibición se basó en una experiencia inmersiva en la que los participantes intervinieron sus propias prendas con pintura blanca, el color insignia de la maison y base de su lenguaje creativo.

No se trata de mirar hacia atrás, sino de activar ese pasado en el presente. Porque si algo deja claro este proyecto es que la identidad de la maison no se basa en la forma u origen de sus piezas, sino en la manera en que éstas siguen evolucionando.

Un archivo que no se guarda, sino que se usa. Y, sobre todo, que se vive.