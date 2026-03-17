“Mamá, papá, ¿cómo eras en los 90?”: famosos se apoderan del trend en TikTok con la canción “Iris” de Goo Goo Dolls

Distintas celebridades se han unido a esta tendencia en la que muestran fotografías suyas de los años 90, época en la que protagonizaron series exitosas como “Beverly Hills, 90210”

Samantha Laurent

¿Qué artistas se han unido al trend de los 90?

“And I don’t want the world to see me...”, el coro de la canción “Iris” de Goo Goo Dolls, estrenada en 1998, fue la elegida para este trend, que sin duda, tan solo con escuchar el intro te transportas a otra época.

Mientras las fotos de los artistas se van mostrando en los videos, la canción se escucha de fondo, creando así la esencia perfecta que te hace sentir en los 90.

Otro actor que no quiso quedarse atrás en este trend fue el singular y extrovertido Mario López, a quien muchos recordarán como A.C. Slater en la serie de “Salvados por la campana”, en la que trabajó junto a Tiffani Thiessen.

Sus imágenes no solo muestran la etapa de mayor popularidad de la actriz, sino también sus icónicos looks que en su momento se hicieron populares entre las jóvenes de ese momento.

El actor de 52 años aparece al inicio del video junto a su pequeña y de un momento a otro comienza el desfile de fotos que hicieron recordar a más de uno su momento cúspide de popularidad, su atractivo físico, su personalidad y desde luego, toda la época de los 90.

El prolífico actor estadounidense Kevin Bacon también quiso formar parte de la tendencia y a través de su cuenta de TikTok compartió algunas imágenes que demuestran claramente por qué en su momento robó más de un suspiro.

¿Quién no se acuerda de la famosa serie “Sex and the City”? Esta producción, estrenada en 1998, lanzó a la fama a sus protagonistas, entre ellas Kristin Davis, quien daba vida a Charlotte York en la pantalla chica.