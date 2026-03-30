Luego del robo de 12 toneladas de KitKat, varias marcas, y hasta cuentas oficiales dentro de gobiernos, aprovecharon la ola en redes para tomar con humor le atraco

Yahir Fragoso / El Sol de México

La empresa, propiedad de la multinacional Nestlé, confirmó el 29 de marzo el robo de 413 mil 793 barritas que eran transportadas en un camión con destino a Polonia.

La respuesta ha surgido de todos lados: cadenas de comida rápida, aerolíneas, equipos deportivos, aeropuertos e incluso cuentas oficiales han retomado la noticia para lamentar el robo, y de paso lanzar un chiste.

Las cuentas de Domino’s Pizza en Reino Unido y McDonald’s en Francia fueron de los primeros en subirse a la ola. La pizzería aprovechó el momento para anunciar su nuevo producto, que casualmente tendrá chocolate de esta marca.

La casa de Ronald McDonald por su parte tranquilizó a sus clientes. Tienen suficientes KitKat para seguir vendiendo su Mcflurry.

La cuenta oficial de Montreal también aprovechó para presumir un nuevo producto único de la ciudad canadiénse: bagel de KitKat.

La buena noticia, entre los muchos chistes que ha dejado el robo, es que KitKat aseguró que no hay razón para los consumidores se preocupen, y que está asegurado el abasto del popular chocolate.