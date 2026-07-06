Tendenciaslunes, 6 de julio de 2026

México se despidió del Mundial: los 6 momentos que quedarán en la memoria

México terminó su participación en el Mundial como anfitrión y con la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra, pero a la afición “lo bailado nadie se lo quita”

Ali Rodríguez / El Sol de México

Aficionados del futbol pintan de verde las calles

Guadalajara
Como hace casi una semana, La Minerva de Guadalajara lució abarrotada de aficionados mexicanos. - Foto: Francisco Meza
Tamaulipas
En Tamaulipas también se desbordó la euforia por el triunfo de la Selección Mexicana. - Foto: Jose Luis Tapia/El Sol de Tampico
Mexicali
Un pequeño carga una réplica de la Copa del Mundo en el Monumento a Benito Juárez en Mexicali, Baja California. - Foto: Sergio Caro/La voz de la frontera
Cuernavaca
Un fan con la máscara de "El Místico" también celebró desde Cuernavaca los goles de México en el Estadio CDMX. - Foto: Ivan Venegas/ El Sol de Puebla
Zacatecas
México logró un histórico triunfo ante Chequia, que fue celebrado en Zacatecas. - Foto: Flor Castañeda/El Sol de Zacatecas

México, el anfitrión por excelencia

El pato Merlín, la mascota no oficial de México

Entrenamientos poco convencionales

Soundtrack mundialista

Los momentos Gilberto Mora y Memo Ochoa