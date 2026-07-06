México se despidió del Mundial: los 6 momentos que quedarán en la memoria
México terminó su participación en el Mundial como anfitrión y con la derrota de la Selección Nacional ante Inglaterra, pero a la afición “lo bailado nadie se lo quita”
Ali Rodríguez / El Sol de México
Aficionados del futbol pintan de verde las calles Como hace casi una semana, La Minerva de Guadalajara lució abarrotada de aficionados mexicanos. - Foto: Francisco Meza En Tamaulipas también se desbordó la euforia por el triunfo de la Selección Mexicana. - Foto: Jose Luis Tapia/El Sol de Tampico Un pequeño carga una réplica de la Copa del Mundo en el Monumento a Benito Juárez en Mexicali, Baja California. - Foto: Sergio Caro/La voz de la frontera Un fan con la máscara de "El Místico" también celebró desde Cuernavaca los goles de México en el Estadio CDMX. - Foto: Ivan Venegas/ El Sol de Puebla México logró un histórico triunfo ante Chequia, que fue celebrado en Zacatecas. - Foto: Flor Castañeda/El Sol de Zacatecas México, el anfitrión por excelencia El pato Merlín, la mascota no oficial de México Entrenamientos poco convencionales Soundtrack mundialista Los momentos Gilberto Mora y Memo Ochoa