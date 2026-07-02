Tendenciasjueves, 2 de julio de 2026

México vs Inglaterra en memes: de la música al cine, usuarios calientan el partido por el pase a cuartos del Mundial

Usuarios en redes han compartido la idea de que hasta que pase el partido está prohibido consumir salsa inglesa, hablar inglés, escuchar a One Direction o usar la llave inglesa

Jorge Morales

Jorge Morales - YESICA CADENA
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