México vs Inglaterra en memes: de la música al cine, usuarios calientan el partido por el pase a cuartos del Mundial
Usuarios en redes han compartido la idea de que hasta que pase el partido está prohibido consumir salsa inglesa, hablar inglés, escuchar a One Direction o usar la llave inglesa
Jorge Morales
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