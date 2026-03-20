Modelos creados con IA y colecciones en 3D, ¿el futuro de las pasarelas? La industria de la moda se previene











Ciudad de Mexico , 21 de marzo de 2026 Ver más periódicos

Carolina Kropp lleva al Senado sus propuesta a favor del nuevo talento / Foto: Cortesía Carolina Kropp

Enfrentar una realidad que hasta hace poco no creíamos que fuera posible y mucho menos que llegara a ser parte de nuestro día a día, de forma tan rápida, no ha sido sencillo, sobre todo, para algunos sectores de la sociedad que actualmente, se preparan para los efectos que la innovación tecnológica trae consigo de la mano de la Inteligencia Artificial.

Debido a la falta de regulaciones sobre el uso correcto de esta herramienta, que si bien, aporta grandes beneficios en cuestión de contenido informativo, de apoyo didáctico, gráfico y otras categorías como la de “consejera personal”, genera cierta preocupación en el público ante los constantes y sonados casos de extorsión, robo de identidad, fraude y otros actos fuera del orden legal, que surgen a través de clonación de voz, recreación de rostro entre otras innovaciones.

Sin embargo, estos no son los únicos temas producto de la inseguridad ocasionada por el uso de la tecnología actual. Las industrias de la moda, la publicidad y el entretenimiento también demuestran cierta incertidumbre ante ésta que ya se convierte en una problemática.

El uso de modelos virtuales en anuncios publicitarios, que podrían remplazar a los reales, así como información falsa de un curriculum elaborado en digital, que puede ser presentado por un actor o modelo en el que dice haber sido parte de una importante campaña comercial en otro país, con videos fabricados con Inteligencia Artificial, es una realidad que preocupa a empresarios y representantes de talentos en México y el mundo.

“Entre 2023 y 2024, de forma paralela con la huelga del Sindicato de Actores de Hollywood, la más larga de su historia (118 días) que exigían mejores salarios, regulaciones de Inteligencia Artificial y bonificaciones por streaming, el colectivo de agencias Amret, que es la asociación mexicana de representantes de talento, de la cual también soy cofundadora, decidió levantar la voz para protegerse del uso y la explotación tanto de la imagen como de la voz y en general de la integridad de los talentos.

Propone leyes que regulen la Inteligencia Artificial / Foto: Cortesía Carolina Kropp

“Llevamos más de 10 años basados en la ética y en la protección de los derechos de autor. De pronto, nos dimos cuenta que la Inteligencia Artificial comenzaba a ser utilizada por los clientes de manera desordenada y obviamente eso pone en riesgo nuestro negocio, sobre todo si no hay leyes que la regulen”, explica Carolina Kropp directora y fundadora de la agencia de talentos Look Management.

“A través del gobierno fuimos apoyados por profesionales jurídicos que especializados en este tema, comenzamos a crear estatutos y así proteger los derechos de los creadores y regular el uso de la tecnología en el plano profesional, porque lo que hay que hacer es regular el uso. No podemos pelearlos con nuestra realidad. La herramienta de la IA ya llegó para quedarse. Lo que hay que hacer es regularla en todos sentidos”, sugiere Kropp.

De acuerdo a información del sitio del Gobierno de México www.diputados.gob.mx la Ley Federal de Derechos de Autor (LFDA) no fue diseñada para IA, y se mantiene sin cambios al respecto, sin embargo, se especifica que se está aplicando a estos casos: “Sólo reconoce como autor a una persona física (humana). La obra debe ser original y producto de creatividad humana”. Esto da como resultado que la IA no puede ser autora ni titular de derechos.

México está en proceso de construir regulación. Entre lo más importante: Reformas a derechos de autor y penal, iniciativas para regular IA generativa en la LFDA y Código Penal.n y protección a actores de doblaje que incluye propuesta para exigir consentimiento y pago por uso de voz con IA.

“En nuestro caso, artistas que son parte de la agencia, creadores, directores o productores, hay que regularlos. O si van a usar la voz, para algún doblaje de alguna película o serie a través de IA, tiene que estar pagado, regulado y completamente hecho a través de un acuerdo de voluntades, entiéndase un contrato firmado.

“Este contrato debe estar firmado por el talento sobre todo sabiendo que su imagen o su voz serán manipuladas por IA y a su vez tenga remuneración económica. No es para meternos en problemas, es para meternos en demanda y y es exactamente lo que estamos trabajando hoy por hoy.

“La idea del colectivo es que haga efectiva una actualización de una reforma de los artículos 74 y 75, que es la ley de publicidad. Son los artículos más importantes de publicidad en México. Esta actualización y reforma, debe ser a través del apoyo del gobierno y de derechos de autor”.

Carolina afirma que “al parecer este gobierno también lo que quiere es crear ciertas instituciones para llevar un control y un registro de quién usa y quién no la Inteligencia Artificial. Y todo lo está haciendo a través de Derechos de Autor, y a través de este colectivo de agencias”.

La directiva que está cumpliendo 22 años de haber fundado la agencia Look Management, aclara que la intención es evitar la corrupción y malos entendidos entre los involucrados en su negocio, sobre todo con el talento y sus clientes y no ir en contra de las nuevas tecnologías.

“Nosotros en la agencia hacemos management 360, estoy hablando desde una campaña de belleza, una pasarela, una serie, una película… Somos de las pocas agencias de representación que hacemos un management de este nivel.

“Por ejemplo, actualmente, junto con Televisa, estamos haciendo las micro series verticales (para celular) que están de moda porque es lo que consumen los chavos porque son rápidas, son entretenidas, son un melodrama cortito. Entonces la gente, todos los días nos estamos actualizando.

“Ahora, ¿cómo serán las pasarelas de moda? van a ser completamente digital. Van a venir los modelos en un foro con un blue screen, (fondo azul) todos vestidos de una sola forma, se van a filmar desfilando como en una pasarela, sin embargo, todo va a estar en 3D y se transmitirá a través de esa pantalla con diferentes looks y prendas de la colección de la marca o el diseñador cambiando al mismo tiempo que caminan”.

Ante la sustitución de robots o modelos virtuales que sustituyan a los reales Carolina opina que, “desde el modelo, el actor, el director, el productor, el escenógrafo, el iluminador, el camarógrafo, tenemos que empezar a protegernos entre todos y que no nos falte el trabajo. Y ¿Cómo nos ayudaremos? ¿Cómo nos apoyaremos en esta nueva etapa? Actualizándonos.