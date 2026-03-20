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Tendenciasviernes, 20 de marzo de 2026

Modelos creados con IA y colecciones en 3D, ¿el futuro de las pasarelas? La industria de la moda se previene

Carolina Kropp directora de la agencia de talentos Look Models, habla en exclusiva, sobre el surgimiento de un colectivo de agencias de representación que exige crear leyes que defiendan los empleos del talento y los creativos del entretenimiento

Gerardo León / El Sol de México

La también modelo y empresaria cuenta que el Gobierno de México supo de las acciones e iniciativas que el colectivo Amret estaba llevando a cabo a favor de los derechos de autor, y a través de diferentes apoyos dieron paso a su importante misión.

Criterio reciente de la Suprema Corte

En 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación fijó un criterio clave: “Las obras creadas totalmente por IA no tienen protección de derechos de autor. No pueden registrarse ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor”.

Pero también aclaró algo fundamental: “Si hay intervención humana creativa relevante, sí pueden protegerse”. Esto crea una distinción central en México:

De acuerdo al documento, México todavía tiene zonas grises importantes: Entrenamiento de IA, no hay reglas claras sobre uso de obras protegidas para entrenar modelos de innovación y existe riesgo de infracción si se usan contenidos sin autorización.

Deepfakes y uso de imagen/voz

La ley actual no regula bien clonación de voz, uso de imagen con IA por eso ya hay propuestas específicas, por ejemplo en el caso de doblaje cinematográfico, series y otros contenidos de entretenimiento.

Propiedad Industrial

Esta iniciativa surge para sancionar uso de IA para copiar marcas o diseños con contenido engañoso generado por IA

Ley general de IA (en discusión) busca regular: uso ético, transparencia, responsabilidad e impacto en derechos humanos

“Porque ya empieza a surgir la idea de ahorro en contratación de modelos, ahorro en inversiones de toda la infraestructura que hay detrás de una producción de un comercial y a todos los que hacemos el negocio de la moda y la publicidad, nos pareció espantoso”.

Tal vez, Anna Wintour, Naomi Campbell o el rey Carlos III no sepan de mí, pero yo sé mucho de ellos. Más de 25 años de trayectoria periodística.

Gerardo Leon
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