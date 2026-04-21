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Tendenciasmartes, 21 de abril de 2026

MrBeast ofrece hasta 1 millón de dólares en nuevo reto de supervivencia: un mexicano está a punto de ganar

El concursante de nombre Juan, de 56 años, se robó los reflectores tras mostrar gran estabilidad emocional dentro del juego

Wendy Vega / El Sol de México

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
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