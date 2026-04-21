MrBeast ofrece hasta 1 millón de dólares en nuevo reto de supervivencia: un mexicano está a punto de ganar

Juan celebró su cumpleaños 56 con los participantes del reto de supervivencia en lugar de hacerlo con su familia / Foto: MrBeast

En el nuevo programa de supervivencia del creador de contenido MrBeast, un mexicano de nombre Juan se ha robado los reflectores tras colarse como uno de los cuatro finalistas que competirán por ganar hasta un millón de dólares si deciden quedarse un año dentro de un supermercado.

En un inicio, el premio que ofrecía MrBeast era de 250 mil dólares para el ganador de la competencia extrema, sin embargo, en un giro de la trama el creador de contenido regresó al día 67 del reto para hacer una contraoferta a los finalistas, esta consistía en prolongar su estadía en el supermercado a durante un año cambio de multiplicar la recompensa a un millón de dólares.

MrBeast le dijo a los participantes que repondría todos los alimentos del supermercado, incluiría camas y duchas, además de proveerlos de un nutriólogo, entrenador personal y un gimnasio, si ellos aceptaban dejar de competir como equipos y permanecer en el reto se supervivencia extrema para ganar o perder todos juntos.

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La competencia de supervivencia extrema logró que Juan, el concursante mexicano, destacara entre los otros participantes tras pasar por varios momentos emotivos, uno de ellos fue cuando aceptó que su hijo abandonara la competencia para que este siguiera sus estudios, y aceptar que el sacrificio recayera únicamente en él como padre de familia.

Juan, se ha mostrado como un participante resiliente y de gran estabilidad emocional, durante este aislamiento ha preferido realizar actividades como cantar, hacer ejercicio o practicar básquetbol para mantenerse activo y asegurar su lugar en la competencia.

Con más de dos meses en ese supermercado, Juan celebró su cumpleaños 56 en compañía de otros participantes, quienes improvisaron una piñata y le cantaron las mañanitas colectivamente. Y aunque todo pareciera ser bueno para él, también existió un “villano en la historia” que le desapareció la pelota de basquetbol con la que siempre jugaba.