NASA entra a su “Moon Era”: Taylor Swift acompaña a la tripulación de Artemis II en el viaje
Un detalle en la muñeca de los astronautas y un mensaje desde la cabina copiando el mensaje, causó emoción entre las swifties
Ali Rodríguez / El Sol de México
El fenómeno causó tanta emoción que algunas swifties insinuaron que Artemis II ahora puede ser “Taylor´s version”, como renombró la cantante a su discografía.
Por si fuera poco, la NASA se unió a la tendencia al cambiar su descripción en Instagram por “In our moon era”, refiriéndose a las eras de Taylor Swift.
Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.
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