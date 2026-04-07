NASA entra a su “Moon Era”: Taylor Swift acompaña a la tripulación de Artemis II en el viaje

Un detalle en la muñeca de los astronautas y un mensaje desde la cabina copiando el mensaje, causó emoción entre las swifties

Ali Rodríguez / El Sol de México

El fenómeno causó tanta emoción que algunas swifties insinuaron que Artemis II ahora puede ser “Taylor´s version”, como renombró la cantante a su discografía.

Por si fuera poco, la NASA se unió a la tendencia al cambiar su descripción en Instagram por “In our moon era”, refiriéndose a las eras de Taylor Swift.