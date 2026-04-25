elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: Evacúan a Donald Trump de cena programada con periodistas tras escucharse estallidos
Tendenciassábado, 25 de abril de 2026

¿Ajolote inglés? Niña encuentra ejemplar de anfibio mexicano bajo puente de Gran Bretaña

El hallazgo de una niña de 10 años es el primer caso documentado de un anfibio mexicano encontrado en otro país

Ali Rodríguez / El Sol de México

En medio de un viaje familiar, Evie Hill, una niña de 10 años, se encontraba jugando en la orilla del río Ogmore, en Gales, cuando vio un pequeño animal que despertó su curiosidad.

Aunque el anfibio se escondió entre las piedas del río, Evie finalmente descubrió al ajolote de piel pálida que se encontraba dañado del estómago y la cola.

Evie salvó la vida del ajolote

Evie, descrita por su mamá como aficionada de la vida salvaje, no solo ganó un amigo de otra nacionalidad, pues también le brindó un hogar y lo salvó de morir.

El director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles en Reino Unido, Chris Newman, dijo a BBC que Evie “tuvo buen ojo para detectar” al ajolote pues sin su ayuda tenía pocas probabilidades de sobrevivir.

Sin saberlo, Evie encontró al primer ejemplar documentado de un ajolote mexicano fuera del país, pues nunca antes se había presentado un caso similar.

Tras llevarlo a su casa la familia consultó a expertos en el tema para recibir indicaciones de cómo cuidar a Dippy, como le nombraron en honor a “Dipping”, el puente donde lo encontraron.

Los expertos todavía no tiene claro cómo el anfibo mexican llegó hasta un río en Reino Unido, pero sospechan que alguien lo liberó intencionalmente tras haber llegado al territorio probablemente como mascota.

Miantras analizan el protocolo a seguir, permitieron que Evie y Dippy vivan juntos.

Redactora web en El Sol de México. Me gusta escribir sobre K-Pop y K-dramas.

Ali Rodriguez Rios
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

9831bb2f-8539-4ba5-9612-748b46561df2
Alejandro Jiménez

Disco duro / León XIV: el año de la prudencia

image
Miguel Reyes Razo

De la pluma de Miguel Reyes Razo / Los Solana y el poder de la prensa

delia nueva - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Delia Angélica Ortiz

Mi mamá y el sexo / Cuando nombrar la violencia no alcanza

image
Joel Hernández Santiago

Hojas de papel volando / De Tchaikowsky o la incomprensión

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES