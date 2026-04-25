El hallazgo de una niña de 10 años es el primer caso documentado de un anfibio mexicano encontrado en otro país

Ali Rodríguez / El Sol de México

En medio de un viaje familiar, Evie Hill, una niña de 10 años, se encontraba jugando en la orilla del río Ogmore, en Gales, cuando vio un pequeño animal que despertó su curiosidad.

Aunque el anfibio se escondió entre las piedas del río, Evie finalmente descubrió al ajolote de piel pálida que se encontraba dañado del estómago y la cola.

Evie salvó la vida del ajolote

Evie, descrita por su mamá como aficionada de la vida salvaje, no solo ganó un amigo de otra nacionalidad, pues también le brindó un hogar y lo salvó de morir.

El director del Centro Nacional para el Bienestar de los Reptiles en Reino Unido, Chris Newman, dijo a BBC que Evie “tuvo buen ojo para detectar” al ajolote pues sin su ayuda tenía pocas probabilidades de sobrevivir.

Sin saberlo, Evie encontró al primer ejemplar documentado de un ajolote mexicano fuera del país, pues nunca antes se había presentado un caso similar.

Tras llevarlo a su casa la familia consultó a expertos en el tema para recibir indicaciones de cómo cuidar a Dippy, como le nombraron en honor a “Dipping”, el puente donde lo encontraron.

Los expertos todavía no tiene claro cómo el anfibo mexican llegó hasta un río en Reino Unido, pero sospechan que alguien lo liberó intencionalmente tras haber llegado al territorio probablemente como mascota.

Miantras analizan el protocolo a seguir, permitieron que Evie y Dippy vivan juntos.