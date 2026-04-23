Noche de cine, telescopios y cerveza en CDMX: fecha, horario y precios

El evento será solo para mayores de edad y en él se podrá disfrutar de películas de terror, observar el cielo nocturno y más

Samantha Laurent

¿Cuándo y dónde será la noche de telescopios, cine y cerveza?

Alístate para esta noche bajo las estrellas que se estará llevando a cabo el próximo sábado 25 de abril, en un horario de 19:00 a 23:00 horas.

La cita será en Jardín, un foro que suele recibir propuestas culturales y dinámicas independientes, que en estos momentos se está inclinando por una mezcla entre cine, ciencia y actividades por la noche.

El recinto está ubicado en Rafael Oliva 129, San Diego Churubusco, Coyoacán. Gracias a la zona en que se encuentra será posible llevar a cabo las actividades planeadas sin inconvenientes.

Precio y actividades del evento

La entrada para esta noche de cine, telescopios y cerveza tendrá un costo de 120 pesos por persona, recuerda que el evento solo es para mayores de edad debido al consumo de bebidas alcohólicas.

Entre las actividades que encontrarás está la principal: la observación astronómica, que podrás realizar con ayuda de telescopios que estarán disponibles para poder apreciar el cielo nocturno, las estrellas e incluso la Luna.

Pero si lo tuyo va más por el lado del séptimo arte y en especial, del género del terror, entonces podrás disfrutar de algunos filmes que se proyectarán.

Todo esto lo acompañarás de una cerveza bien fría, ideal para el ambiente relajado y alternativo que busca ofrecer este evento.