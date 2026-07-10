Tendenciasviernes, 10 de julio de 2026
Nueva especie de molusco es nombrada Vozinha en honor al portero de Cabo Verde
El profesor emérito de la Universidad de Oviedo reconoció el trabajo del arquero de Cabo Verde frente a la escuadra española en el Mundial 2026
Wendy Vega / El Sol de México
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