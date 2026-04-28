Padres Virtuales: qué es la tendencia a la que recurren cada vez más los jóvenes en China

Pan Huqian y Zhang Xiupingse dirigen a la cámara, como en una videollamada con un tono amable y paternal / Foto: Reuters

Los llamados Padres Virtuales son una de las nuevas tendencias que van siendo marcadas por el mundo del internet, pues jóvenes en China los han puesto de moda como una manera de refugiarse de los problemas y las tristezas del mundo.

Esta “modalidad” de los padres virtuales tiene como objetivo ser acompañado durante el día y en el momento que tu quieras para poderte sentir mejor, sobre todo es el caso de personas que no tuvieron una infancia feliz y sus figuras paterna y materna suelen ser violentas o no la hubo.

De acuerdo información del medio BBC, uno de los casos más emblemáticos del asunto es el de Vincent Zhang, quien (como muchas personas) no pueden comer o cenar sin estar viendo videos en el celular, solamente que Vincent no ve YouTube, sino que ve los videos cortos del “TikTok chino”, Douyin.

Pan Huqian y Zhang Xiuping son los “influencers” de la plataforma que Zhang se dedica a ver y con quienes se entretiene. Podemos decir que su contenido rompe con el recurso de “la cuarta pared”, pues no solo los hallamos hablando y haciendo sus actividades, sino que se dirigen a la cámara, como en una videollamada.

El confort que su audiencia busca no solo radica en que es una atención “personalizada”, sino que las palabras de Huqian y Xiuping son de empatía, con un tono amable y tranquilo con expresiones como “Estás cansado últimamente por el trabajo y los estudios? No te exijas demasiado. Mamá y papá saben que has pasado por muchas cosas ahí fuera”, recoge BBC.

En ese sentido, la relación de Zhang con sus padres no es del todo buena, ni siquiera cordial, puesto que asegura que las llamadas que recibe de ellos son solo para presionarlo y saber cómo va el trabajo o cuándo conseguirá una novia, siempre apuntando a las expectativas que han puesto sobre él.