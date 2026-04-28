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Tendenciasmartes, 28 de abril de 2026

Padres Virtuales: qué es la tendencia a la que recurren cada vez más los jóvenes en China

Desde 2024 se han vuelto famosos Pan Huqian y Zhang Xiuping, los padres virtuales en el TikTok chino, Douyin

Jorge Morales

Periodista y comunicólogo por la UNAM. Me gusta la novela negra, en especial la mexicana. Trabajo en medios desde 2023 y desde 2025 soy redactor en El Sol de México. También me gusta saber algo de todo, y si puedo hacer cualquier cosa mientras escucho música es mejor.

Jorge Morales - YESICA CADENA
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