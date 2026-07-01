¿Por qué Julián Quiñones juega en la Selección Mexicana? Las razones por las que el colombiano eligió a México

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Te queremos Morita: consienten en redes a Gilberto Mora, la sensación de la Selección Mexicana

Gilberto “Morita” Mora, de 17 años, es el jugador más joven del Mundial 2026, de acuerdo con la FIFA, y se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo tras consolidarse como titular con la Selección Mexicana