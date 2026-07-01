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Tendenciasmiércoles, 1 de julio de 2026

¿Por qué Julián Quiñones juega en la Selección Mexicana? Las razones por las que el colombiano eligió a México

El futbolista rechazó formar parte de la Selección de Colombia; como seleccionado mexicano ha anotado tres goles durante el Mundial

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Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Cómo llegó Julián Quiñones a México?

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Alma Rosa Hidalgo
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