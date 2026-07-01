¿Por qué Julián Quiñones juega en la Selección Mexicana? Las razones por las que el colombiano eligió a México
El futbolista rechazó formar parte de la Selección de Colombia; como seleccionado mexicano ha anotado tres goles durante el Mundial
Últimas notas:
- ¿Por qué Julián Quiñones juega en la Selección Mexicana? Las razones por las que el colombiano eligió a México
- Localizan con vida a Kelly Ariadne, nieta de Paquita la del Barrio; estaba desaparecida desde hace 40 días
- México vence a Ecuador y todo el país celebra el pase a octavos de final del Mundial (FOTOS)