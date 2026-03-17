Prepárate para sentirte viejo: PlayStation 3 y Xbox 360 ya se consideran consolas “retro”

Las consolas que tuvieron un éxito mundial tras su lanzamiento a principios de los 2000 ya son consideradas “retro” por la falta de ciertos componentes que poseen las más recientes

Samantha Laurent

En este sentido y basado en el estándar de clasificación retro de GameStop, los sistemas ya mencionados pasarán a formar parte de las filas de otros equipos clásicos como Sega Return y Nintendo DS.

GameStop recordó también que si bien estos dispositivos ya son parte del grupo de los retro, ello no implica que dejen de ser geniales, ni mucho menos se quiere dar a entender que los que hayan tenido al menos uno de ellos sea viejo de edad.