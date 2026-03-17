elsoldemexico
Tendenciasmartes, 17 de marzo de 2026

Prepárate para sentirte viejo: PlayStation 3 y Xbox 360 ya se consideran consolas “retro”

Las consolas que tuvieron un éxito mundial tras su lanzamiento a principios de los 2000 ya son consideradas “retro” por la falta de ciertos componentes que poseen las más recientes

Samantha Laurent

En este sentido y basado en el estándar de clasificación retro de GameStop, los sistemas ya mencionados pasarán a formar parte de las filas de otros equipos clásicos como Sega Return y Nintendo DS.

GameStop recordó también que si bien estos dispositivos ya son parte del grupo de los retro, ello no implica que dejen de ser geniales, ni mucho menos se quiere dar a entender que los que hayan tenido al menos uno de ellos sea viejo de edad.

Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes

Samantha Laurent
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / Denuncian a directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de SRE

image
Luis Carriles

Aguas profundas / Los muertos en la refinería de Dos Bocas

RV - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Rogelio Varela

Corporativo / Banca atenta a morosidad

image
Roberto Remes

El retorno de la Autoridad del Espacio Público

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES