¿Qué es el Chi gong? La práctica china que Sheinbaum admitió que hace por influencia de Rommel Pacheco
También conocido como Qigong, es acerca de la práctica y del manejo de la energía y fuerza vital por medio de ejercicios de respiración
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