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Tendenciasmiércoles, 12 de agosto de 2026

¿Qué es el Chi gong? La práctica china que Sheinbaum admitió que hace por influencia de Rommel Pacheco

También conocido como Qigong, es acerca de la práctica y del manejo de la energía y fuerza vital por medio de ejercicios de respiración

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Jorge Morales

¿Cómo se practica el Chi kung y qué beneficios le da al cuerpo?

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Jorge Morales - YESICA CADENA
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