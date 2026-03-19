elsoldemexico
Tendenciasjueves, 19 de marzo de 2026

¿Qué es el looksmaxxing?, la tendencia que obsesiona a los hombres jóvenes

Los productos de cuidado personal ya no son solo para las mujeres, ahora los hombres han abierto la puerta a lucir más radiantes y saludables con nuevas técnicas de belleza

Wendy Vega / El Sol de México

Asimismo, la higiene personal es fundamental para una buena apariencia, por lo que el lavado de dientes, uso de desodorante, las duchas y cabello sano, destacan como un principio fundamental de la tendencia.

Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal. 

Wendy Vega
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

d72899eb-6832-4d6f-b042-11530f5b3c50
Juan Veledíaz

Fuera de Agenda / Nuevo aviso del Comando Norte

image
COMEXI

China hacia 2030: XV Plan Quinquenal

image
HR Ratings

Volatilidad en el precio del petróleo y sus implicaciones en las finanzas públicas del Gobierno Federal

image
Pedro Peñaloza

La venganza

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES