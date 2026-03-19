¿Qué es el looksmaxxing?, la tendencia que obsesiona a los hombres jóvenes
Los productos de cuidado personal ya no son solo para las mujeres, ahora los hombres han abierto la puerta a lucir más radiantes y saludables con nuevas técnicas de belleza
Wendy Vega / El Sol de México
Asimismo, la higiene personal es fundamental para una buena apariencia, por lo que el lavado de dientes, uso de desodorante, las duchas y cabello sano, destacan como un principio fundamental de la tendencia.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.