¿Qué es el looksmaxxing?, la tendencia que obsesiona a los hombres jóvenes











Ciudad de Mexico , 19 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La tendencia tuvo que dividirse en dos ramas del cuidado; el softmaxxing y el hardmaxxing, para satisfacer a toda la comunidad interesada / Foto: Pexels

Las redes sociales han popularizado diversas técnicas de belleza para alcanzar un rostro y cuerpo “de ensueño”, sin embargo, está tendencia de cuidado personal no solo abarca a las mujeres, pues ahora los hombres han dejado los tabúes atrás para unirse a las comunidades en línea.

Las nuevas puertas a la intimidad de las personas, han comenzado a destacar una técnica para optimizar la apariencia de los hombres y destacar sus rasgos físicos a través de la técnica de lookmaxxing, que como su nombre lo indica buscan lograr su “máxima apariencia física”.

De acuerdo con el Instituto Maxilofacial, el lookmaxxing nació entre las comunidades masculinas, conformadas principalmente por jóvenes que se sentían frustrados por su apariencia física, que buscan tener un valor personal superior con rasgos muy específicos: mandíbulas angulosas, rostros simétricos, piel sana y un cuerpo atlético.

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Al inicio de esta tendencia, una de las opciones para alcanzar la “máxima apariencia física” era recurrir a una cirugía plástica o procedimientos estéticos que mejoraran sus rasgos naturales para obtener la “belleza” que marcaban los sitios en línea, por lo que la tendencia tuvo que dividirse en dos ramas del cuidado; el softmaxxing y el hardmaxxing.

Afortunadamente, el softmaxxing que implica realizar prácticas no invasivas es el que predomina en redes sociales, por lo que solo se basa en una disciplinada rutina de cuidado facial, ejercicio físico y lecciones de imagen personal para vestir, calzar y hacer uso de accesorios complementarios.

Muchos de estos cuidados se basan en el drenaje de los líquidos del rostro para definir las rasgos del individuo, ya sea la mandíbula, cuello y nariz. En este procesos se apoyan de rutinas de skincare para cuidar de sus rostros y evitar el menor daño posible a causa de la contaminación y la exposición solar.