¿Qué es un embajador de Buena Voluntad de Unicef? El programa que causó la foto de Messi con Lamine Yamal
Los dos zurdos se conocieron en el 2007 cuando el argentino apenas tenía 20 años y ningún Balón de Oro, mientras que el español apenas tenía 8 meses de nacido
Jorge Morales
¿Cómo es que Unicef unió a Messi y a Lamine?
¿Qué es un embajador de Buena Voluntad de Unicef y cómo se eligen?
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