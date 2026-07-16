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Tendenciasjueves, 16 de julio de 2026

¿Qué es un embajador de Buena Voluntad de Unicef? El programa que causó la foto de Messi con Lamine Yamal

Los dos zurdos se conocieron en el 2007 cuando el argentino apenas tenía 20 años y ningún Balón de Oro, mientras que el español apenas tenía 8 meses de nacido

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Jorge Morales

¿Cómo es que Unicef unió a Messi y a Lamine?

josimar

¿Qué es un embajador de Buena Voluntad de Unicef y cómo se eligen?

Jorge Morales - YESICA CADENA
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