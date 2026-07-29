¿Qué pasa cuando das like por error a un post de Instagram de tu ex y luego lo quitas? Adam Mosseri, su CEO, lo explica
El CEO de Instagram recomendó tener cuidado con los “me gusta” accidentales al estar viendo contenido de otra persona
Samantha Laurent
¿Le llega la notificación aun si elimino el “me gusta”?
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- ¿Qué pasa cuando das like por error a un post de Instagram de tu ex y luego lo quitas? Adam Mosseri, su CEO, lo explica
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