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Tendenciasmiércoles, 29 de julio de 2026

¿Qué pasa cuando das like por error a un post de Instagram de tu ex y luego lo quitas? Adam Mosseri, su CEO, lo explica

El CEO de Instagram recomendó tener cuidado con los “me gusta” accidentales al estar viendo contenido de otra persona

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Samantha Laurent

¿Le llega la notificación aun si elimino el “me gusta”?

Samantha Laurent
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