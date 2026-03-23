¿Qué son los cuidados tecnológicos y por qué nos atañen a todos?

Los constantes cambios en esta materia suponen un reto para las personas mayores y aumentan la carga de sus cuidadores

“Cada vez que se actualice o se me olvide cómo usarlo, tendremos que llamarte”, dijo mi padre.

Sin embargo, a medida que la industria tecnológica avanza hacia los agentes de IA y las interfaces de usuario generativas, me preparo para que esta carga de trabajo invisible se vuelva más pesada, no más ligera.

El cuidado tecnológico consiste en ayudar a alguien a usar herramientas digitales. Si bien esto no es del todo nuevo, las implicaciones han cambiado.

La crisis emergente no radica en el acceso, sino en el uso efectivo. Muchos adultos mayores ya están conectados y dispuestos a usar estas herramientas, pero requieren ayuda frecuente de familiares, amigos o comunidades.

El costo de la innovación

Ayudar al cuidador

Estas herramientas también deberán adaptarse: los cuidadores familiares necesitan herramientas diferentes a las de los servicios comunitarios como bibliotecas y centros para personas mayores.

En la era de la IA, la innovación no debería suponer una carga para la mente de las personas mayores, sino que debería contribuir a reducir la brecha digital.

* Profesora adjunta de Ciencias de la Computación, Universidad de Illinois en Chicago.