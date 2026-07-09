¿Quién es Alex Sunny? Lo que sabemos de la tiktoker estadounidense que dijo irá a vivir con su esposo a Afganistán
Alex Sunny dijo que conoció a su esposo en 2024 y tras dos años de relación esta lista para mudarse con él, aunque solo se han visto una vez
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Cómo se conocieron Alex Sunny y su novio afgano?
Usuarios piden a Alex Sunny que no se mude
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