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Tendenciasjueves, 9 de julio de 2026

¿Quién es Alex Sunny? Lo que sabemos de la tiktoker estadounidense que dijo irá a vivir con su esposo a Afganistán

Alex Sunny dijo que conoció a su esposo en 2024 y tras dos años de relación esta lista para mudarse con él, aunque solo se han visto una vez

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Cómo se conocieron Alex Sunny y su novio afgano?

Usuarios piden a Alex Sunny que no se mude

Ali Rodriguez Rios
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