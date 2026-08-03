¿Quién es John Galliano? La Met Gala 2027 honrará la carrera del polémico diseñador de Dior y Maison Margiela

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Pedacitos de Historia: Fukushima, el terremoto, el tsunami y el accidente nuclear

El accidente nuclear de Fukushima ocurrió el 11 de marzo de 2011 en la central operada por la empresa TEPCO en la costa noreste de Japón, convirtiéndose en el desastre nuclear más grave de la historia reciente junto con Chernóbil