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Tendenciaslunes, 3 de agosto de 2026

¿Quién es John Galliano? La Met Gala 2027 honrará la carrera del polémico diseñador de Dior y Maison Margiela

El diseñador logró reconstruir su carrera profesional y reputación tras el incidente que protagonizó en 2011 y por el que estuvo alejado de la industria de la moda durante algunos años

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Samantha Laurent

¿Quién es John Galliano y por qué es una figura polémica en el mundo de la moda ?

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Samantha Laurent
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