¿Quién es John Galliano? La Met Gala 2027 honrará la carrera del polémico diseñador de Dior y Maison Margiela
El diseñador logró reconstruir su carrera profesional y reputación tras el incidente que protagonizó en 2011 y por el que estuvo alejado de la industria de la moda durante algunos años
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