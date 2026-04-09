¿Quién es Katia Itzel García? La primera árbitra mexicana en dirigir un Mundial de futbol

La originaria de la Ciudad de México será árbitra central en esta justa deportiva, en la que estará acompañada por la asistente Sandra Elizabeth Ramírez

Samantha Laurent

¿Quién es Katia Itzel García?

La silbante dio sus primeros pasos en el arbitraje amateur en 2015 y un año más tarde lo hizo en el sector profesional, debutando en el circuito de la Liga TDP.

A partir de entonces, continuó su participación en la Liga Premier y Torneos de Fuerzas Básica de la LIGA MX Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20; LIGA MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

Desde 2019, la mexicana porta el Gafete FIFA como árbitra central, mismo año en el que recibió el distintivo internacional como árbitra VAR.

2024 fue, sin duda, un gran año para la mexicana, pues recibió el Premio Nacional de Deportes 2024 como mejor juez, y en ese mismo año se convirtió en la primera árbitra en dirigir un duelo de la Copa Oro Varonil.

Fue nombrada sexta mejor árbitra del mundo (2024,2025) por la IFFHS y la mejor de Concacaf. De esta forma y con toda su trayectoria, que es reflejo de trabajo constante, se ha convertido en un referente del arbitraje nacional e internacional.

Una pasión futbolística que creció con el tiempo

La pasión de Katia por este deporte se desarrolló desde corta edad, y esto se vio reflejado en su decisión de comenzar a jugar futbol asociación desde que tenía 11 años.

Durante su formación de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria plantel 6 Antonio Caso, decidió que el deporte y sus estudios académicos serían dos pilares importantes en su vida.

La joven, que era tímida en ese entonces, descubrió que a través del balompié podía salir de su zona de confort y socializar, sentirse segura y hacerse de amistades que han perdurado pese al paso del tiempo.

Fue jugadora del representativo femenil de futbol asociación de la Universidad durante su etapa como estudiante en la FCPyS, y cerró esta etapa con estrella dorada en 2016, al obtener la medalla de oro en la institución.

Durante ese tiempo, Katia combinaba sus actividades deportivas y académicas con la de monitora de niños en la Organización Pumitas de futbol, donde recibía un pago que le era de ayuda para costear sus gastos estudiantiles.

Tras concluir su etapa académica, su intención por mantenerse cerca de este deporte la llevó a tomar un horizonte no tan alejado: el arbitraje.

La joven tenía una meta clara: convertirse en árbitra internacional, ese fue su objetivo desde un principio y aunque en un primer momento lo vio difícil, su empeño y trabajo constante fueron fundamentales para conseguirlo y convertirse en el referente que es hoy en día.