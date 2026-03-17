¿Quién es Kim Migneault, la posible rival de Alana Flores en Supernova Génesis?
Tras la salida de la primera rival de Alana Flores, las apuestas se inclinan por “alguien con experiencia” que pueda dar batalla a la tres veces ganadora de una pelea de box
Wendy Vega / El Sol de México
Kim anteriormente participó en el Summer Kamp 2025, un reality Show de aventura donde compartió créditos con otros 39 influencers que se enfrentaron a distintas pruebas físicas con la finalidad de alcanzar el premio final de la competencia.
Pese a que Kim dejó de lado su vida deportiva, ella continúa con realizando actividad física y entrenando para mantenerse en forma.
Redactora web y Fotoperiodista egresada de la UNAM. Colaboré con algunas de las casas editoriales más grandes del país e instituciones del gobierno federal.