¿Quién es la novia de Jude Bellingham? La modelo Ashlyn Castro conquistó al futbolista de Inglaterra
Aunque la pareja no comparte detalles de su relación en redes sociales, Bellingham ha sido captado festejando en gradas con su novia durante el Mundial
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