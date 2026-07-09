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Tendenciasjueves, 9 de julio de 2026

¿Quién es la novia de Jude Bellingham? La modelo Ashlyn Castro conquistó al futbolista de Inglaterra

Aunque la pareja no comparte detalles de su relación en redes sociales, Bellingham ha sido captado festejando en gradas con su novia durante el Mundial

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Alma Hidalgo / El Sol de México

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¿Cómo se conocieron Bellingham y su novia Ashlyn Castro?

Morita y la Hormiga
Alma Rosa Hidalgo
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