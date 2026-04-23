La comedia y el terror son los temas que predominan entre lo que escucha la audiencia de Spotify

Ali Rodríguez / El Sol de México

Para muestra, en el top 10 se encuentra “Relatos de la Noche” y en el número 15 “La Cotorrisa”.

Si bien “Relatos de la Noche” ya había sido incluido en el top 10 mundial de los podcast más escuchados, ahora no se trata del conteo de audiencia en un año, sino durante 20 años. Además, es el único de relados de terror de habla hispana.

¿Cuáles son los podcast más escuchados de Spotify?

Además de “La Cotorrisa” y “Relatos de la Noche”, alrededor del mundo también se escuchan otros podcaste de misterio y comedia. La lista completa es la siguiente:

Artistas, albums y canciones más escuchadas

Taylor Swift y Bad Bunny se mantienen, en ese orden, como los artistas más escuchados en lo últimos años a través de Spotify. Les siguen Drake, The Weeknd y Ariana Grande.