Reto de comer con plástico: la tendencia en TikTok que fomenta trastornos alimentarios

El nuevo reto, que se ha vuelto viral principalmente en China, no solo fomenta este tipo de trastornos, sino que podría provocar asfixia

Samantha Laurent

Además, por la forma en que se lleva a cabo, también ha sido calificado como riesgoso, pues podría provocar asfixia o bloqueo intestinal.

¿En qué consiste el reto de comer con plástico?

¿Cuál es la intención? Simple: no engordar. Con esta acción se busca “engañar” al cerebro, haciéndole creer que se está ingiriendo alimento, sin realmente hacerlo.

Diferentes videos en TikTok lo hace ver como algo “seguro”, ya que aseguran que de esta forma puedes quedarte con el sabor de la comida, hacer el acto de masticar y así disminuir la ansiedad por comer, pero sin consumir calorías.

¿Por qué es riesgosa esta nueva tendencia?

La razón por la que el reto de comer con plástico está siendo criticado y calificado como riesgoso radica en que este tipo de conductas alteran la percepción normal del hambre y llegan a estar relacionadas con trastornos de conducta alimentaria.

Desde el punto de vista clínico, el reto resulta parecido al comportamiento de masticar y escupir, muy común en personas que padecen de anorexia o bulimia.

De esta forma, la práctica de esta acción puede reforzar una relación poco o nada saludable con la comida, basado principalmente en el miedo a engordar o la necesidad de control.

Por otro lado, existe el riesgo latente de que la persona, al momento de estar haciendo el reto, se trague el plástico, obstruyendo así la vía aérea. También podría terminar en el sistema digestivo, causando irritación o bloqueo intestinal.

En caso de fragmentarse el plástico, los microplásticos podrían aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, así como generar reacciones inflamatorias o alterar el metabolismo.