Se le cruzaron los cables: robot se descontrola y desata caos en restaurante en California

El suceso fue captado en un video que rápidamente se hizo viral en redes sociales y que desató risas y dudas sobre el empleo de este tipo de teconología

Samantha Laurent

En el video se puede ver al robot realizando un baile, la que se cree era su tarea para animar el lugar donde se encontraban los clientes; sin embargo, de un momento a otro, el sistema se salió de control, haciendo que comenzara a salirse de control.

Fue el verdadero “se le cruzaron los cables”, pues se puede ver que empieza a romper platos y lanzar palillos mientras continuaba con movimientos erráticos.

La escena ha generado risas entre los usuarios de las redes sociales, no solo por el actuar del robot humanoide, sino también por el reaccionar de una de las trabajadoras del establecimiento, quien de inmediato se acerca al aparato para intentar detenerlo sin éxito.

Aunque fue tomado con humor por muchos, otros tantos también se han preguntado por qué el aparato no cuenta con un botón para que pueda apagarse en este tipo de casos y han cuestionado el hecho de que deba depender de una aplicación para su manejo.