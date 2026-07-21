“Seven Nation Army”: así fue como la canción de los White Stripes se volvió uno de los himnos del futbol
Aunque la canción fue coreada primeramente por los aficionados de un equipo, con el tiempo fue adoptada por el mundo
Samantha Laurent
El origen de “Seven Nation Army”
De ser la menos exitosa a convertirse en un himno del futbol
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