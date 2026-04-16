Siéntate en el sillón naranja: Todo sobre “The Friends Experience” en CDMX

En este evento, los fans de esta serie de los 90 podrán tomarse fotos en los sets y con algunos de los objetos y vestuarios representativos

Samantha Laurent

Será una experiencia en la que podrás meterte de lleno en el universo de Rachel, Phoebe, Mónica, Joey, Ross y Chandler, personajes que en pleno siglo 21 siguen siendo recordados y son referentes de una época añorada por otros tantos.

¿Cuándo y dónde será el “The Friends Experience”?

Ve calentando motores para esta experiencia 100 por ciento inmersiva que se estará llevando a cabo a partir del 15 de mayo.

La cita será en Casino del Bosque, Av. Constituyentes 500, Lomas Altas, Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Hasta el momento no se ha dicho cuánto tiempo se mantendrá la actividad, por lo que es ideal acudir lo más pronto que puedas para alcanzar una fecha que se acomode a tus horarios.

¿Dónde comprar y cuánto cuestan las entradas?

Para poder acudir al “The Friends Experience” tendrás que comprar tus entradas con anticipación, algo que te permitirá alcanzar cupo y garantizar tu acceso.

Para ello deberás comprarlos en línea a través del sitio oficial del evento. Al momento de hacerlo tendrás que seleccionar la fecha y horario en que deseas acudir.

¿Qué habrá en el “The Friends Experience”?

La visita tendrá una duración de 60 a 90 minutos, tiempo durante el cual podrás disfrutar de todo lo que el “The Friends Experience” tiene preparado para ti.

Podrás sentirte un miembro más de este grupo de amigos al sumergirte en los escenarios de la serie. Baila frente a la fuente, asómate por la icónica puerta morada del apartamento de Rachel y Monica e incluso juega futbol de mesa en el departamento de Joey y Chandler.

Es un hecho que podrás tomarte fotos en cada uno de estos espacios y claro está, en el singular y legendario sillón naranja de Central Perk, si no capturas ese momento, será como si no hubieras ido.

Además de los sets, también encontrarás réplicas exactas de algunas de las prendas de los personajes y objetos representativos que aparecieron en los episodios.

Para cerrar con broche de oro tu recorrido por esta experiencia noventera, tendrás la oportunidad de adquirir algún recuerdo en su tienda oficial, donde encontrarás mercancía exclusiva que solo será vendida en esta exhibición.