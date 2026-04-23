Star Fan Day en CDMX 2026: fecha, horario y actividades del evento gratuito de Star Wars

La convención que se realizará en la capital del país, tendrá invitados especiales, cosplay y proyecciones de películas

Daniel Montes de Oca

La fuerza estará contigo en la CDMX

Por ello, la productora Bass Line se dio a la tarea de crear su Star Fan Day 2026 para el 1 y 2 de mayo en el Centro Cultural “El Rule” en el que esperan contar con todos los amantes de la saga galáctica.

Mientras que Oscar Flores, quien da la voz a Pedro Pascal, tendrá un Meet & Greet por $450 pesos.

Pero eso no es todo, Iztli Kyber, academia de artes marciales con sables de luz en la Ciudad de México, realizará una presentación que simulará una épica batalla.

¿Cuáles serán las actividades?

El Star Fan Day 2026 contará con un lugar especial de mercancía, entre otras actividades sin costo alguno, y son las siguientes:

¿A qué hora y dónde será la fiesta galáctica?

La fiesta de Star Wars comenzará en punto de las 12:00 hrs y finalizará a las 19:00 hrs, ambos días.

Cabe señalar que si bien algunas actividades con los actores de doblaje tendrán costo, la entrada es totalmente gratuita y abierta para chicos y grandes.