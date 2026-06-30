elsoldemexico
Tendenciasmartes, 30 de junio de 2026

Terremoto en Venezuela: supuestas peticiones de ayuda en TikTok provocan confusión durante búsqueda de sobrevivientes

Las personas no dudan que las posibles víctimas del terremoto intenten pedir ayuda a través de redes sociales pues cuentan con servicio de internet gratuito de Starlink

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Ali Rodríguez / El Sol de México

¿Sobrevivientes piden ayuda en transmisiones en vivo a través de TikTok?

Ali Rodriguez Rios
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