Terremoto en Venezuela: supuestas peticiones de ayuda en TikTok provocan confusión durante búsqueda de sobrevivientes
Las personas no dudan que las posibles víctimas del terremoto intenten pedir ayuda a través de redes sociales pues cuentan con servicio de internet gratuito de Starlink
Ali Rodríguez / El Sol de México
¿Sobrevivientes piden ayuda en transmisiones en vivo a través de TikTok?
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