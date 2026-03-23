elsoldemexico
Tendenciaslunes, 23 de marzo de 2026

Tidal permitirá la venta directa de música entre artistas y fans

La plataforma retoma un modelo que plataformas más pequeñas impulsaban. Lo novedoso aquí consiste en insertar esa lógica en el streaming, que es el terreno que hoy domina la industria

Ángel Ponce

Otras opciones

Con este panorama, la propuesta de Tidal se entiende mejor como una estrategia competitiva que como una revolución técnica. La plataforma empaqueta un modelo conocido dentro de un servicio de streaming masivo y lo hace ver como algo novedoso. 

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

image
Roberto Rock

Retrato Hereje / La decisión de Claudia

c17cc4fe-f5c4-41df-af3b-942f5a14c476
Hiroshi Takahashi

El Espectador / El Presidente de México espiaba para la CIA

unnamed
Columna invitada

De la pluma de António Guterres secretario general de la ONU / Día Meteorológico Mundial

paco madrid - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Francisco Madrid

Consultorio turístico / El efecto Xcaret

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES