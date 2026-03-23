









Ciudad de Mexico , 23 de marzo de 2026 Ver más periódicos

La movida de Tidal puede ser útil para algunos artistas, porque alienta la venta en el mismo lugar donde los oyentes están descubriendo la música / Foto: Unsplash

Tidal volvió a colocar en el centro de la conversación una idea que en la industria musical lleva años dando vueltas bajo distintos formatos: la de venderle música directamente al fan.

En este caso, la novedad está en el empaque, no en el principio. La plataforma propiedad del rapero Jay-Z, lanzó una función para que artistas independientes puedan subir un álbum, fijar un precio y ofrecerlo dentro de la app sin exigirle al comprador una suscripción. De acuerdo con la documentación consultada, Tidal retiene 10 por ciento de cada venta, mientras que el resto se deposita en una cuenta de Stripe conectada al creador. El comprador, además, paga una tarifa de servicio de 2.7 por ciento más 29 centavos de dólar por operación, con posibles cargos extra si el pago pasa por Apple.

El funcionamiento del sistema, en apariencia, es simple. El artista entra a la herramienta de carga, sube su álbum, fija el precio y activa la venta. El fan compra dentro de la propia plataforma, descarga los archivos o los reproduce en la app, y el músico recibe el ingreso casi en tiempo real.

El detalle clave es que esta modalidad está pensada, por ahora, para artistas basados en Estados Unidos y para obras sobre las que el creador posea o controle plenamente los derechos de grabación y composición. Tidal, además, no permite samples sin licencia ni covers sin autorización, lo que limita la oferta a música original y jurídicamente limpia.

Ese punto legal y operativo es importante, porque ayuda a dimensionar qué tan ambiciosa es realmente la propuesta. Tidal no abrió una tienda universal para cualquier tipo de contenido, sino una función específica, acotada a catálogos que cumplen ciertos requisitos de propiedad intelectual. En otras palabras, la plataforma no elimina intermediarios: simplemente reordena el circuito. Siguen presentes Tidal, Stripe y, en algunos casos, Apple. Lo que cambia es la forma de la relación entre la música y el dinero, ya no centrada únicamente en reproducciones, sino en compras directas.

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La noticia llamó la atención porque el reparto 90/10 suena atractivo frente a la economía del streaming tradicional, donde muchos artistas siguen recibiendo ingresos muy bajos por reproducción. La lógica de Tidal es presentar la venta directa como una vía más rentable, sobre todo para músicos con comunidades pequeñas pero fieles.

Digital Music News y Hypebot destacaron que la plataforma se coloca en competencia directa con Bandcamp y que busca reforzar su imagen de servicio favorable al creador. Por su parte, The Verge subrayó que no hace falta una suscripción para comprar canciones y que el usuario puede terminar pagando más si utiliza el sistema de Apple.

Mientras que en plataformas como Bandcamp, la compra es el centro, en Tidal la idea se incrusta en una experiencia pensada primero en la escucha / Foto: Pexels

Pero la verdadera clave no está solo en el anuncio, sino en el contexto. La venta digital directa entre artista y fan no nació con Tidal. Apple la volvió masiva en 2003 con iTunes Music Store, cuando convirtió la compra legal de canciones en una experiencia cotidiana y estandarizó la descarga digital de pago. Aquel movimiento fue decisivo para la industria, porque normalizó la idea de pagar por música en línea, una práctica que después se diversificó en varias plataformas. Tidal retoma esa lógica muchos años después, pero la reubica dentro del ecosistema del streaming, donde descubrimiento y compra ahora conviven en la misma interfaz.

Ahí aparece la comparación inevitable con Bandcamp, la plataforma que mejor encarna desde hace años la venta directa al fan. Dicho servicio permite vender álbumes, sencillos, descargas en distintos formatos y mercancía, todo bajo una lógica de apoyo directo entre audiencia y artista. Su comisión para artículos digitales ronda el 15 por ciento y baja a 10 por ciento cuando el creador supera 5 mil dólares en ventas. Además se agregan tarifas de procesamiento y, en algunos casos, cargos ligados a sociedades de recaudación. En la práctica, Bandcamp ha funcionado como tienda, comunidad y vitrina para el independiente que busca monetizar sin abandonar el control de su obra.

Por eso varios medios coincidieron en que Tidal entra a competir con Bandcamp. La diferencia no es tan conceptual como de empaque y alcance. Bandcamp nació como una tienda y comunidad alrededor de la compra directa; Tidal nació como streaming premium y ahora incorpora una capa comercial. En ambos casos, el principio es parecido: reducir intermediarios para que el creador capture una porción más grande del dinero que el fan decide gastar. Lo distinto es el entorno donde sucede la transacción: en Bandcamp, la compra es el centro; en Tidal, la compra se incrusta dentro de una experiencia pensada primero para escuchar.

La discusión se vuelve más interesante cuando se amplía el mapa de plataformas que ya operan bajo lógicas parecidas. Bandzoogle, por ejemplo, ofrece a los músicos una tienda propia dentro de su sitio web y presume cero comisiones sobre ventas, con integraciones de Stripe o PayPal para cobrar. Es un modelo más artesanal, pero también más independiente, porque el artista controla el espacio completo donde ocurre la venta. No depende del algoritmo de una app de streaming ni de la visibilidad que una plataforma masiva decida darle a su catálogo.

En una capa más general de venta digital aparece Gumroad, que cobra 10 por ciento más 50 centavos por transacción. No es una plataforma pensada exclusivamente para música, pero muchos creadores la usan para vender álbumes, demos, packs o contenido extra, precisamente porque permite un comercio directo y sencillo. Sellfy funciona con lógica similar, pero a partir de suscripciones mensuales y sin comisión por venta, lo que la vuelve atractiva para artistas que buscan montar una tienda de productos digitales y físicos sin ceder porcentaje de cada operación. Son modelos distintos, pero comparten una idea central: el fan compra directamente al creador.

Patreon, aunque no opera exactamente como tienda de compra única, también forma parte de este mismo universo. Su lógica es la de la membresía recurrente: ingresos mensuales a cambio de acceso a material exclusivo, adelantos, versiones privadas o contenido reservado. En sus planes, la comisión puede moverse entre 5 y 12 por ciento, más los costos de procesamiento. Esa arquitectura lo vuelve útil para artistas que no sólo quieren vender un álbum, sino construir una relación sostenida con sus seguidores. En lugar de una compra aislada, Patreon propone una suscripción emocional y económica de largo plazo.

En el territorio de los beats y las licencias, BeatStars y Airbit ya llevan años haciendo exactamente lo que Tidal pretende presentar como novedoso, aunque desde un ángulo distinto. BeatStars ofrece planes con cero por ciento de comisión para vender beats, licencias e instrumentalizaciones; Airbit, por su parte, eliminó las comisiones de vendedor en su Marketplace y dejó el costo en cero por ciento, descontando únicamente las tarifas del procesador de pago. Ambos servicios están pensados para productores, no para el oyente casual, y funcionan como mercados especializados donde la compra es parte del proceso creativo y comercial de la música.

SoundCloud merece una lectura aparte, porque no es una tienda pura, pero sí ha desarrollado un modelo de regalías impulsado por la escucha real de los fans. Su sistema fan-powered paga de acuerdo con los hábitos de escucha de la audiencia, lo que favorece a los artistas con comunidades fieles. Además, SoundCloud for Artists aclara que las regalías provenientes de socios de distribución se pagan al cien por ciento, menos una pequeña tarifa de procesamiento. En suma, no se trata de una venta directa como tal, pero sí de otra forma de acercar el dinero al creador y de premiar la relación directa con su base de oyentes.

Plataformas digitales apuestan por integrar venta directa y escucha para que creadores obtengan mayores ingresos. / Foto: Roberto Hernández/El Sol de México

Para algunos artistas, eso puede ser útil: vender en el mismo lugar donde sus oyentes ya descubren la música, con un reparto de ingresos más favorable que el streaming por reproducción. Pero el mecanismo sigue dependiendo de tarifas, reglas geográficas y estructuras financieras que no desaparecen por arte de magia.

El alcance geográfico también pone límites claros. La documentación revisada indica que esta función de venta directa está restringida a artistas basados en Estados Unidos. Sí hubo una expansión de la herramienta de carga directa gratuita a más países, entre ellos Reino Unido, Alemania, Canadá, Francia, España, Polonia, Suecia, Países Bajos, Noruega y Suiza, pero esa ampliación corresponde a la subida de música, no a la modalidad de venta directa. Hasta ahora no hay un calendario público confirmado para llevar la función comercial a otros territorios.

Por eso, la discusión de fondo no es si Tidal inventó la venta directa, porque no lo hizo. La discusión real es por qué una práctica tan conocida vuelve a generar expectativa. La respuesta parece estar en la fatiga del streaming: cada vez más artistas buscan modelos donde el ingreso no dependa únicamente de centavos por reproducción, sino de ventas, membresías, licencias o apoyos voluntarios. En ese sentido, Tidal entra como una pieza más dentro de un ecosistema que intenta corregir el desequilibrio de la economía musical digital.

Tampoco hay que perder de vista que el éxito de estas herramientas depende del tipo de artista. Para quien tiene una comunidad pequeña pero sólida, vender directamente puede ser mucho más rentable que acumular reproducciones sin retorno significativo.

Para bandas con una base de seguidores ya formada, Bandcamp, Bandzoogle o una tienda propia pueden ofrecer mayor control y mejores márgenes. Para productores de beats, BeatStars y Airbit siguen siendo caminos más naturales. Para quienes buscan fidelizar a su público mediante membresías, Patreon funciona mejor. Tidal suma una opción nueva en apariencia, pero se inscribe en una familia de soluciones que ya existían.

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En el fondo, la propuesta de Tidal nos recuerda que lo importante ya no sólo que la gente escuche una canción, sino en convertir esa escucha en una relación económica más justa. La venta directa, la tienda propia, la membresía, la licencia y el marketplace son distintas respuestas a un mismo problema: cómo pagar mejor a quien crea. Tidal no abrió ese camino, pero sí lo volvió más visible al ponerlo dentro de una plataforma de streaming de alto perfil.