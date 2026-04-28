Trajineras con temática de BTS en Xochimilco: cuándo y en qué embarcaciones será

Esta actividad está organizada por fans para fans del grupo surcoreano, que se prepara para dar tres conciertos en la capital del país

Samantha Laurent

Se trata de un proyecto independiente organizado por fans para fans de este grupo de chicos que ha conquistado los rincones del mundo con su música.

¿Cuándo y en qué embarcaderos será el recorrido?

El recorrido en trajineras con temática de BTS se estará llevando a cabo del 7 al 11 de mayo en Xochimilco.

De acuerdo con información de los organizadores, será en el embarcadero Las Flores, Nativitas, ubicado en la calle del Mercado no. 1, Barrio de Xalcotlán

¿Cuál será el precio de las trajineras con temática de BTS?

El recorrido en estas trajineras con temática del grupo surcoreano tendrá un costo de 600 pesos. Cabe especificar que el precio es por trajinera, no por persona.

Es decir, es recomendable que si quieres asistir, vayas con varias personas para poder dividirse el costo equitativamente y así será más económico para todos.

Para poder llegar al lugar exacto, las fans organizadoras especificaron que los interesados deberán pasar por el arco que se muestra en la imagen de referencia de su publicación y el embarcadero se encuentra al fondo a la izquierda.

Una vez ahí, en las primeras escaleras deberán girar a la derecha, luego bajar y preguntar por la señora Carmen.