Un sendero lleno de cerezos: el histórico monte Yoshino de Japón se pinta de tonalidades moradas cada primavera

El monte Yoshino alberga más de 30 mil cerezos y fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2004 por la UNESCO

Samantha Laurent

Monte Yoshino, el hogar de más de 30 mil cerezos

El monte Yoshino de Japón es uno de los lugares más impresionantes del país nipón. Se encuentra en la cordillera Omine Renzan, que año con año es punto de encuentro para miles de turistas que acuden para ver sus naturales vistas preciosas.

La razón por la que esto sucede se debe a que está dividido en secciones de árboles en la parte inferior, media, superior e interior, es decir, están ubicados en técnicamente todas partes.

Un espectáculo visual que dura todo el año

El monte Yoshino se ha vuelto un lugar llamativo ya no solo para los japoneses, sino para personas de todo el mundo, que están dispuestas a cruzar un océano, en el caso de algunas, para poder apreciar el sendero de tonalidades moradas que los está esperando.