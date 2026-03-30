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Tendenciaslunes, 30 de marzo de 2026

Velada con luces en el picnic nocturno de Chapultepec: fecha y horarios

Del 2 al 5 de abril, el Bosque de Chapultepec estará realizando diferentes actividades, entre ellas talleres, cine, conferencias y el picnic

Samantha Laurent

¿Cuándo será el picnic nocturno?

Desde hace varios días se había dado a conocer que se realizaría un picnic nocturno, pero por fin, el Bosque de Chapultepec dio a conocer la fecha exacta de este mágica reunión.

Al ser un evento de entrada libre, intenta llegar con anticipación para agarrar un buen lugar y así disfrutar de la velada sin incomodidades.

Recomendaciones para el picnic

Si no tienes planes para estas vacaciones de Semana Santa, entonces aprovecha la ocasión y acude al picnic nocturno. Para ir aun más preparado, toma en cuenta las siguientes recomendaciones que harán que la experiencia sea aun mejor:

Redactora web, amante de la literatura, la historia, el K-Pop y los deportes

Samantha Laurent
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