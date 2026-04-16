¿Ya tienes WhatsApp Liquid Glass? Así funciona la nueva actualización

La aplicación de mensajería comenzó a implementar este rediseño en su sistema operativo basado en IOS26 de Apple

Daniel Montes de Oca

¿De qué se trata Liquid Glass?

Liquid Glass está basado en la reciente actualización de IOS26 de Apple, con el objetivo de brindar al usuario experiencia más fluida, ligera y moderna.

Estas son las principales novedades que ofrece Liquid Glass:

¿Ya tienes WhatsApp Liquid Glass en tu celular?

Liquid Glass en tendencia

WhatsApp se suma a la tendencia de renovar las interfaces de los sistemas operativos, buscando mejorar la apariencia para los usuarios, optimizando la experiencia, navegación e interacción.