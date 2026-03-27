El slow travel gana presencia en la temporada de primavera











Ciudad de Mexico , 27 de marzo de 2026 Ver más periódicos

El turismo en contacto con la naturaleza también se vincula con efectos en el bienestar de los viajeros / Foto: Cortesía Wander Cabins

El modelo de viaje conocido como slow travel registra un aumento en su adopción durante la temporada de primavera, con una preferencia creciente por estancias en entornos naturales y actividades al aire libre. Esta forma de viajar plantea recorridos sin itinerarios saturados y con menor presión de tiempo, en contraste con esquemas tradicionales de turismo intensivo.

El cambio en los hábitos de los viajeros se refleja en la búsqueda de experiencias centradas en el entorno, donde la permanencia en un solo destino y la realización de actividades de bajo ritmo forman parte de la dinámica del viaje. Entre las prácticas más frecuentes se encuentran caminatas en áreas boscosas, periodos de lectura, observación del paisaje y descanso sin horarios definidos.

De acuerdo con Santiago García Rey, director general de la empresa Wander Cabins, este comportamiento responde a una modificación en las prioridades de los usuarios, quienes buscan aprovechar el tiempo de estancia en lugar de incrementar el número de actividades. Señaló que los entornos naturales se han convertido en un componente central de este tipo de experiencias.

El turismo en contacto con la naturaleza también se vincula con efectos en el bienestar de los viajeros. La estancia en espacios abiertos y con menor exposición a estímulos digitales se asocia con reducción de niveles de estrés, mejora en los patrones de sueño y cambios en la percepción del descanso. En este contexto, la desconexión tecnológica ocurre de manera gradual durante la estancia.

Durante la primavera, las condiciones climáticas favorecen la realización de actividades sin programación rígida. Los recorridos en bosque, visitas a cuerpos de agua, así como el uso de instalaciones exteriores en alojamientos, forman parte de la oferta disponible en distintos destinos del país.

En este escenario, empresas enfocadas en hospedaje en entornos naturales reportan un incremento en el interés por este tipo de experiencias. Wander Cabins informó que ampliará su presencia durante el segundo trimestre de 2026 con la incorporación de nuevas unidades en Mineral del Chico, donde añadirá espacios de alojamiento y áreas destinadas a actividades en bosque y río.

La oferta de cabañas de bienestar de Wander Cabins incluye Valle de Bravo, Malinalco, La Marquesa y Villa Alpina en la zona centro / Foto: Cortesía Wander Cabins

La compañía también prevé aperturas en el estado de Puebla en los próximos meses. Para el periodo de verano, contempla iniciar operaciones en La Ventana, destino con acceso a zonas de playa. Hacia finales de 2026, se proyecta una nueva ubicación en Guadalajara.

Actualmente, la oferta de esta empresa se distribuye en distintos puntos del país, incluyendo Valle de Bravo, Malinalco, La Marquesa y Villa Alpina en la zona centro; Tzibanzá en el Bajío; así como Arteaga en el norte del país. También mantiene presencia en el Parque Nacional El Chico.

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El desarrollo de este tipo de proyectos incluye la participación de comunidades locales en la operación de servicios, con la generación de empleo y la integración de proveedores regionales en la cadena de valor. Asimismo, se incorporan materiales reciclables y fuentes de energía renovable en la construcción y funcionamiento de las instalaciones.